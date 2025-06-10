Başkan Zeyrek’in erken kaybının derin bir üzüntüye yol açtığını belirten Doğan, kamuoyuyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzgünüz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Mütevazıydı, samimiydi. Kıymetlimizdi. Hem partimiz hem de ülkemiz için büyük bir değerdi.”



Ferdi Zeyrek’in kısa görev süresi boyunca halkın gönlünde taht kurduğunu, dürüstlüğü ve halkçı duruşuyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurgulayan Engin Doğan, şu değerlendirmede bulundu:



“Ferdi Başkan sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda halkının içinden çıkmış, halkla aynı sofraya oturmuş, aynı derdi paylaşmış bir yol arkadaşımızdı. Onun kaybı, sadece Manisa’nın değil, Türkiye’nin ortak acısıdır.”



Başkan Zeyrek’in anısını yaşatmanın, bıraktığı mirasa sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğunu belirten Doğan, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:



“Ailesine, sevenlerine, Manisa halkına ve tüm yol arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Onun mücadelesi, onun inancı ve halkına olan sevgisi bizlere emanet. Mekânı cennet, yolu ışık olsun. Hepimizin başı sağ olsun.”