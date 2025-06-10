Ziyaret kapsamında Memur-Sen’in bugüne kadar gösterdiği çalışmaların takdire şayan olduğunu ve ülkenin kalkınmasına yönelik önemli adımlar attığını vurguladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan ve teşkilat üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, heyeti Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Görüşmede il ve ülke gündemindeki önemli meseleler ele alındı.

Milletvekili Alkayış, Memur-Sen’in demokratikleşme sürecine; katılımcı, özgürlükçü ve toplumun hissiyatına karşılık gelen sivil bir anayasanın hazırlanmasına yönelik katkı sağladığını ve aile kurumunun korunmasına dair önlemler alınmasında büyük görevler üstlendiğini ifade etti. Sendikanın başlattığı imza kampanyasıyla sesini TBMM’ye duyurduğunu belirtti.

Bayram ziyaretinde gösterilen samimi ev sahipliği için teşekkür eden Alkayış, özlük haklarının iyileştirilmesi, bireysel ve toplumsal kalkınmanın sağlanması ile hak mücadelelerinin devamlılığı açısından sendikal faaliyetlerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Memur-Sen’in bu alandaki mücadelesinin dikkat çekici olduğunu ve üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı’nda yeni bir döneme hazırlandıklarını belirten Alkayış, değişen dünya düzeninde geçmişin sorunlarını geride bırakacak ve toplumun her kesimini kucaklayacak adımlar attıklarını söyledi. Terör örgütünün silah bırakma kararıyla birlikte “Terörsüz Türkiye” hedefine çok yakında ulaşılacağına inandığını aktardı.

Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği çağrılarla kardeşliğin ve birlik-beraberliğin daha da güçleneceğini ifade eden Alkayış, mevcut 1980 Anayasası’nın yerini katılımcı, demokratik ve toplumun her kesimince benimsenebilecek yeni bir anayasaya bırakması gerektiğini vurguladı.

Yeni anayasanın oluşturulmasında Memur-Sen’in ve tüm sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve eleştirilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Alkayış, tüm Adıyaman halkının Kurban Bayramı’nı içten dileklerle kutladı.

Kaynak : PHA