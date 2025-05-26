Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Genel Başkan Hasan Göksu, mezuniyetin bir son değil, hayatın yeni bir evresi olduğunu belirtti. Göksu, “Artık mezuniyetten mesuliyete geçiyorsunuz. Kendinize, ailenize, memleketinize, vatanınıza ve milletinize karşı sorumluluklarınız var. Bu mesuliyet duygusu içinde ‘Ne yapabilirim?’ sorusunu kafanızda bir ışık olarak taşımalısınız,” dedi.

Hayatın hızla aktığını ve eğitimin yoğun temposunun çabuk geçtiğini ifade eden Göksu, vakıftan burs alıp bugün önemli görevlerde bulunan birçok mezunun olduğunu belirtti. “Bu vakıftan burs alıp da şimdi çok yüksek mertebelere gelen ve Vakıf çalışmalarına katkı sağlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Toplantılarımızın her maddesinde mutlaka gençliğimiz var. Çünkü gençlik bir memleketin geleceğidir,” dedi.

Göksu, mezunlardan hem memleketlerine hem de Vakıf çatısı altında hizmet etmeleri çağrısında bulundu. “Sizler artık bu bayrağı devralmaya hazırsınız. Unutmayın, bir gülle bahar olmaz ama her bahar bir gülle başlar. Bu memlekete çok şey katabileceğinizin lütfen farkına varın,” sözleriyle genç mezunlara seslendi.

Gençlerin bedenini, aklını ve ruhunu hedef alan çok sayıda dış etken olduğuna da dikkat çeken Göksu, bu tehditlere karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. “Sizin zihninizde bu konularla ilgili bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Artık hayatın içindesiniz ve üniversite eğitiminin size kazandırdıklarını bundan sonra çok daha yakından göreceksiniz,” dedi.

Törende, mezun öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Göksu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere iyi dileklerini iletti. Mezunlar da tören boyunca duygusal anlar yaşarken, vakfa teşekkürlerini sundular.

Adıyamanlılar Vakfı, bugüne kadar binlerce öğrenciye burs imkânı sunarak eğitim hayatlarına destek oldu. Düzenlenen bu mezuniyet töreni ise bu desteğin bir teşekkür ve vefa ile taçlandırıldığı anlamlı bir buluşma oldu.

Kaynak : PHA