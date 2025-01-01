Vali Hasan Şıldak’ın 2024 yılının son günü de yoğun bir programla yeni yılın ilk saatlerine kadar devam etti. Sabah saatlerinde muhtar, vatandaş buluşmaları ve basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Vali Şıldak, akşam saatlerinde ise Mardin Yolu Uygulama Noktası, Çamlıdere Jandarma Karakolu, Eyyüp Nebi Çocuk Evi, Maşuk Çocuk İlk Kabul Merkezi, Özel Yaşam Yolu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi, Şehitlik Polis Karakolu, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretleri gerçekleştiren Vali Şıldak, yılın son gününde mesai başındaki personel ve vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

“Tüm Vatandaşlarımızın Yeni Yılın Kutluyorum”

Buluşmalarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali Şıldak, “Her defasında halkımızın arasında yer almak, onlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman dediğimiz gibi; Şanlıurfa’nın güzelliği insanlarının adeta yüzlerine ve yüreklerine yansıyor. Biz, huzurun ve güvenin adresi haline gelen ilimizde vatandaşlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Bu aile bilinci ile yeni yılda da bir çok alandaki güzel gelişmeler ve değişimlerle ilimizin refah düzeyini daha da kalkındaracağız. Ziyaretlerimizde bizlere ilgi gösteren değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyorum” dedi.

5 Bine Yakın Güvenlik Görevlisi Mesaide

Şanlıurfa’da polis ve jandarma personeli olarak yılbaşı gecesi 5 bine yakın personelin görev başında olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Şıldak, “Yeni yıla dakikalar kala Rabia Meydanındaydık. İl Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız bizlere eşlik ettiler. Genel anlamda ziyaretlerimizde tüm güvenlik güçlerimizin vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için görevi başında olduğunu bizzat gözlemledik. Şanlıurfa'da yeni yıl akşamı gayet sakin, huzur içinde geçiyor ve bütün vatandaşlarımız da kendi esenlikleri içerisinde. Vatandaşlarımıza duyarlılıkları için bu gece huzur ve sükûn içinde yeni yılı karşılamamızda her birinin gösterdiği hoşgörü için tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, Yeni Yılın İlk Bebeğini Ziyaret Etti

Vali Şıldak, gün içerisindeki ziyaretlerinin son durağında ise Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeydi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılın ilk bebeğinin anne ve babası olan Ayşe ve Refik Kaya'yı tebrik eden Vali Şıldak, bebeğe altın taktı. Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’nın bu özelliğini koruduğunu da sözlerine ekleyen Vali Şıldak, günün anısına Kaya ailesi ve sağlık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : PHA