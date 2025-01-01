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Olay yerine gelen ekipler, Küçükkoç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, yılın ilk dakikalarında merkez Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi Çevre Yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Sabiha Küçükkoç'a M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil çarptı.

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