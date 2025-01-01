Alınan bilgiye göre, yılın ilk dakikalarında merkez Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi Çevre Yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Sabiha Küçükkoç'a M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle genç kadın metrelerce savruldu.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Küçükkoç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss