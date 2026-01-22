Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, kuvvetli kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı önleyici tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri istendi.

Belediye yetkilileri, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, kar yağışına karşı yol açma, tuzlama ve ulaşım güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adına yapılan açıklamada, alınan kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğu ifade edilirken, toplu taşıma kullanımının trafik yoğunluğunu ve kaza risklerini azaltacağına dikkat çekildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE