Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da yapımı tamamlanan Ünlendi Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, 1,9 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve 67 metre yüksekliğe sahip baraj sayesinde 98 bin 620 dekar tarım arazisinin modern sulama imkânına kavuşacağını belirtti.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesi ve Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, yıllık 26,8 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının da projeden karşılanacağı bildirildi.

