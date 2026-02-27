6 Şubat depremlerinin ardından altyapısı büyük ölçüde zarar gören Adıyaman'da, belediye ekipleri kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Son bir ayda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ile Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların düzelmesiyle birlikte sahaya yeniden indi.

Belediye ekipleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla şehrin farklı noktalarında alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin 'kılcal damarları' olarak nitelendirilen altyapı hatlarında yenileme çalışmaları yürütülürken, üst yapıda ise asfalt yama ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kapcami Mahallesi Kubilay Caddesi ile Yeni Mahalle Koşu Parkı önünde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle oluşan çukurların onarılması için mahalle mahalle planlama yapıldığı bildirildi.

ASKİM ekipleri ise Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu ve 2637 Sokak'ta kanalizasyon hatlarını yenileyerek yeni hat döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hocaömer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 710 ve 225'lik içme suyu boru hattı çalışması devam ederken, Varlık Mahallesi 1504 Sokak'ta da 140'lık içme suyu boru hattı döşeme işlemleri yürütülüyor.

Kış mevsiminde yaşanan yoğun kar ve yağışların ardından havaların ısınmasıyla birlikte hız kazanan çalışmaların, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

'ADIYAMAN'I DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin gördüğü zararı kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Tutdere, '6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin gördüğü zararı en hızlı ve en kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Adıyaman'ı yalnızca yeniden inşa etmek değil, daha güçlü ve daha güvenli bir şehir haline getirmek en büyük hedefimizdir. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz şehrimizin birçok noktasında kanalizasyon ve içme suyu hatlarını tamamen yenilemektedir. Yıpranmış ve hasar görmüş hatları değiştirerek gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz altyapı hizmetine kavuşmasıdır' dedi.

Yağışlı hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmaların hızlandırıldığını belirten Tutdere, 'Ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır. Şehrimizin kılcal damarlarına kadar inerek, geçici çözümler değil kalıcı yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için her bir hemşehrime teşekkür ediyorum. Birlikte dayanışma içerisinde Adıyaman'ı daha güzel yarınlara taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

MAHALLE MAHALLE ONARIM

Yoğun yağışlar sonrası yollarda oluşan hasarların Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından giderildiğini kaydeden Tutdere, Kapcami Mahallesi Kubilay Caddesi başta olmak üzere Yeni Mahalle Koşu Parkı çevresi ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt yama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tutdere, planlama dahilinde mahalle mahalle ilerleyerek hasar gören tüm yolların onarılacağını vurgulayarak, vatandaşlardan çalışmalar süresince sabır ve anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

