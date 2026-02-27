Gençlere seslenen Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Artık kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, yarım asrı bulan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü belirterek, 'Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Sizlerle birlikte nice badireleri atlattık, saldırıları püskürttük, nice hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük' dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinden turizme, eğitimden ticarete, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda tarihi bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınmasında gençlerin önemli pay sahibi olduğunu ifade etti. Sporcuları da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye madalya kazandıran gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

'Türkiye Cumhuriyeti Sizin Öz Yurdunuzdur'

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her biriniz bu milletin özbeöz evlatlarısınız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz' ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye'nin imtiyazlı kesimlerinin gençlerin arasına nifak sokmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette felaket tellallığı yapanların hayallerle gençlerin arasına girmesine müsaade edilmemesini istedi

Gençlerden ülkenin kazanımlarına sahip çıkmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerden, çok çetin mücadeleler neticesinde elde ettiğimiz ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup kollamanızı rica ediyorum. Sizden, size emanet edilen Türkiye'yi daha yüksek seviyelere çıkarmanızı özellikle istirham ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde iftar soframızı paylaşan her bir gencimize teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE