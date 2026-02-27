Başkan İzci, 'Milletin inancına savaş açanlar tarihin tozlu raflarında mahkum olmaya devam edecektir' dedi.

Adıyaman Ensar Vakfı Başkanı Gaffari İzci, son günlerde Ramazan ayı etkinliklerine yönelik eleştiriler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. İzci, açıklamasında Ramazan ayı kapsamında düzenlenen ve çocuklara yönelik değerler eğitimi içerdiğini belirttiği etkinliklerin 'laiklik' gerekçesiyle hedef alındığını ifade etti.

İzci, 'Son günlerde, çocuklarımıza yardımlaşmayı, sabrı ve kardeşliği aşılayan Ramazan ayı etkinliklerinin 'laiklik' bahanesiyle hedef alınmasını ibretle izliyoruz. Bu bildiriler, milletin değerlerine duyulan derin bir hazımsızlığın ve karanlık odaklara şirin görünme çabasının bir dışavurumudur' ifadelerini kullandı.

'Vesayetçi Zihniyet Hortlatılmak İsteniyor'

Açıklamasında laiklik tartışmaları üzerinden yürütülen eleştirileri değerlendiren İzci, geçmiş dönemlere atıfta bulundu. İzci, şu görüşleri dile getirdi:

'Vesayetçi Zihniyet Hortlatılmak İsteniyor: Laiklik kalkanının arkasına gizlenerek milletin inancıyla kavga edenler, 'Eski Türkiye'nin kirli reflekslerini sergilemektedir. Bu millet, sizin özgürlükten ne anladığınızı 28 Şubat'ın karanlık koridorlarından çok iyi bilmektedir.'

'İnanç Düşmanlığına Kılıf Aramayın'

İzci, açıklamasında bazı kavramlar üzerinden yürütülen tartışmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

'İnanç Düşmanlığına Kılıf Aramayın: 'Kader', 'fıtrat' ve 'inanç' gibi mukaddes değerlerimize 'kavramsal terör' uygulayanlar; aslında bu toprakların ruhuna yabancı olanlardır. Kendi toplumunun değerlerinden utanç duyan bu 'çağdaşlık' maskeli müstemleke zihniyetini şiddetle reddediyoruz.'

'Suni Gündemlerle Milleti Oyalayamazsınız'

Emek ve hak mücadelesi üzerinden yapılan eleştirilerin inançlı kesimlere yönelik saldırı amacı taşıdığını savunan İzci, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Suni Gündemlerle Milleti Oyalayamazsınız: Emek ve hak mücadelesini, inançlı insanların değerlerine saldırmak için bir araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Asıl sorun laiklik değil, kaybettiği imtiyazları hazmedemeyen takıntılı ve jakoben anlayıştır.'

'Milletin İnancına Saldırmayı Bırakın'

Açıklamasının devamında İzci, şu sözleri kaydetti:

'Küresel siyonizme ve efendilerinize layık olmak için bu aziz milletin inancına saldırmayı bırakın! Suni laiklik oyunları artık bu topraklarda karşılık bulmayacaktır. Bilin ki; milletin inancına savaş açanlar, tarihin tozlu raflarında mahkum olmaya devam edecektir. Uyanın artık; 28 Şubat zihniyeti bir daha geri gelmemek üzere bitmiştir!'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE