Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen kabulde, İshak Şan ile Adıyaman genelinde devam eden kamu yatırımları ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Adıyaman ilinde sürdürülen altyapı, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetler alanındaki yatırımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin mevcut durumu, tamamlanma aşamaları ve planlanan takvim doğrultusunda ilerleme süreçleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, yatırım ve hizmetlerin vatandaşlara en hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırılması konuları üzerinde duruldu. Devam eden projelerde karşılaşılan hususlar ve çözüm önerileri istişare edilerek, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Görüşme, Adıyaman'da yürütülen kamu yatırımlarının mevcut seyri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE