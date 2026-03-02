Meteoroloji verilerine göre yeni haftaya güneşli bir günle başlayan Adıyaman'da tüm hafta boyunca sıcaklıkların gittikçe artacağı açıklandı.

Adıyaman 2 Mart 2026 hava sıcaklıkları şu şekilde;

Adıyaman Merkez: 2/ 13

Besni: 0/ 8 Derece

Çelikhan: -6/ 4 derece

Gerger: 0/10 Derece

Gölbaşı: -1/ 9 Derece

Kahta: 3 / 12 Derece

Samsat: 1/ 12 Derece

Sincik: -4 / 4 Derece

Tut: 0 / 9 Derece

Adıyaman 3 Mart 2026 Salı hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

Adıyaman Merkez: 1/ 13

Besni: 2/ 10 Derece

Çelikhan: -5/ 7 derece

Gerger: 1/11 Derece

Gölbaşı: -1/ 12 Derece

Kahta: 3 / 13 Derece

Samsat: 1/ 13 Derece

Sincik: -3 / 7 Derece

Tut: 1 / 10 Derece

Kaynak : PERRE