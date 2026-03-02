Meteoroloji verilerine göre yeni haftaya güneşli bir günle başlayan Adıyaman'da tüm hafta boyunca sıcaklıkların gittikçe artacağı açıklandı.
Adıyaman 2 Mart 2026 hava sıcaklıkları şu şekilde;
Adıyaman Merkez: 2/ 13
Besni: 0/ 8 Derece
Çelikhan: -6/ 4 derece
Gerger: 0/10 Derece
Gölbaşı: -1/ 9 Derece
Kahta: 3 / 12 Derece
Samsat: 1/ 12 Derece
Sincik: -4 / 4 Derece
Tut: 0 / 9 Derece
Adıyaman 3 Mart 2026 Salı hava sıcaklıkları ise şu şekilde;
Adıyaman Merkez: 1/ 13
Besni: 2/ 10 Derece
Çelikhan: -5/ 7 derece
Gerger: 1/11 Derece
Gölbaşı: -1/ 12 Derece
Kahta: 3 / 13 Derece
Samsat: 1/ 13 Derece
Sincik: -3 / 7 Derece
Tut: 1 / 10 Derece
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS