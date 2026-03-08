Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti. Vali Varol, mesajında, 'Sevginin, merhametin, fedakârlığın ve umudun en güçlü temsilcileri olan kıymetli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Hayatımıza anlam katan, ailelerimizi sevgiyle bir arada tutan, toplumu sabırları, emekleri ve güçlü yürekleriyle ayakta tutan kadınlarımız; geleceğimizin en büyük güvencesidir' ifadelerini kullandı.

Türk kadınının tarih boyunca milletin kaderinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Varol, 'Tarih boyunca Türk kadını; cesareti, azmi ve vatan sevgisiyle milletimizin kaderinde belirleyici bir rol üstlenmiştir. Bu aziz vatanın savunulmasında yalnızca evlatlarını cepheye uğurlayan değil, gerektiğinde kendisi de vatan uğruna mücadele eden Türk kadını; fedakârlığın, inancın ve kahramanlığın en güzel örneklerini sergilemiştir' dedi.

Kurtuluş mücadelesinde kadınların gösterdiği fedakârlıklara değinen Varol, 'Nene Hatun, Kara Fatma ve Şerife Bacı gibi nice kahraman Türk kadını, milletimizin hafızasında daima gururla anılacak eşsiz birer sembol olmuştur' şeklinde konuştu.

Kadınların bugün de hayatın her alanında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Varol, 'Bugün de kadınlarımız; eğitimden bilime, sanattan ekonomiye, siyasetten kamu yönetimine kadar hayatın her alanında azimleri, çalışkanlıkları ve başarılarıyla ülkemizin yarınlarını aydınlatmaya devam etmektedir. Kadınların emeğiyle güçlenen bir toplum, daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir' ifadelerini kullandı.

Toplumun güçlenmesinde kadınların rolüne dikkat çeken Varol, 'Unutulmamalıdır ki güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu ve güçlü bir geleceği inşa eder. Kadınlarımızın sevgisi, emeği ve fedakârlığı; milletimizin en büyük zenginliği ve en kıymetli ilham kaynağıdır' dedi.

Vali Varol mesajının sonunda ise, 'Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli eşleri ve anneleri olmak üzere, hayatımıza değer katan, sevgileriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice güzel günler diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum' ifadelerine yer verdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE