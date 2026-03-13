AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Ramazan ayı kapsamında Kahta ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret ve programlara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Gün boyu süren programlarda çeşitli kurum, kuruluş ve yerleşim alanlarını ziyaret eden Alkayış, Ramazan ayının manevi atmosferinin sahada vatandaşlarla birlikte paylaşıldığını ifade etti.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Alkayış, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren bir dönem olduğunu belirtti. AK Parti teşkilatları olarak Ramazan ayı boyunca Adıyaman'ın farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini kaydetti.

Akıncılar Beldesi'nde Belediye Ziyareti ve Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme

Program kapsamında Akıncılar beldesini ziyaret eden Mustafa Alkayış, ilk olarak belediyede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette beldede gerçekleştirilen hizmetler, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede bölgedeki altyapı, üstyapı ve sosyal projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında beldenin gelişimine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Deprem Sonrası İnşa Edilen Kırsal Kalıcı Konutlar Ziyaret Edildi

Programın devamında deprem sonrası hayata geçirilen kırsal kalıcı konutlara yerleşen vatandaşları ziyaret eden Alkayış, bölgede inşa edilen konutların mevcut durumu hakkında incelemelerde bulundu. Konutlara yerleşen vatandaşlarla bir araya gelen Alkayış, yeni evlerine taşınan ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette vatandaşların talepleri ve görüşleri dinlenirken, deprem sonrası gerçekleştirilen konut projelerinin güvenli ve planlı yerleşim açısından önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Tekstil Fabrikasında Kadın Çalışanlarla Buluşma

Ziyaretler kapsamında beldede faaliyet gösteren Akıncılar Tekstil işletmesine de gidildi. Fabrikada çalışan kadınlarla bir araya gelen Mustafa Alkayış, üretim süreçleri hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikada çalışan kadınlara karanfil takdim eden Alkayış, çalışanların gününü kutladı. Ziyarette kadın çalışanlarla sohbet edilerek çalışma hayatına ilişkin görüş ve değerlendirmeler dinlendi.

Kahta Belediyesi Ziyareti Gerçekleştirildi

Program kapsamında Kahta Belediyesi de ziyaret edildi. Ziyarette Belediye Başkanı M. Can Hallaç ve belediye yönetimiyle bir araya gelindi.

Belediye çalışmaları ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi alınan görüşmede yerel yönetim hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette ilçenin gelişimine yönelik planlanan çalışmalar da ele alındı.

Ramazan Çadırında Vatandaşlarla Buluşma

Günün ilerleyen saatlerinde Kahta ilçesinde belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı ziyaret edildi. Çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Alkayış, iftar programına katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Programda Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir dönem olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada çeşitli sohbetler gerçekleştirildi.

Köy Ziyaretleri ve Vatandaşlarla Görüşmeler

Programın son bölümünde çevre köylerde de ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaret edilen yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Alkayış, bölge halkıyla sohbet ederek talep ve beklentileri dinledi.

Ziyaretlerde yerel sorunlar, vatandaşların ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Programa Katılan İsimler

Gün boyu süren programlara Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta Kaymakamlığı görevini yürüten M. Usame Soysal, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevini sürdüren İl Başkanı Ekrem Çadır, M. Can Hallaç, Gaffar Çelebi ve parti teşkilatı mensupları katıldı.

Programların ardından açıklamada bulunan Mustafa Alkayış, Ramazan ayı boyunca Adıyaman'ın farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti. AK Parti teşkilatlarının Ramazan ayının manevi atmosferini sahada vatandaşlarla paylaşmayı sürdürdüğü belirtildi.

