Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu, Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sertel, Kanser Birim Sorumlusu Dr. Rukiye Ekinci Ünlü ile belediye, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Kanser Birim Sorumlusu Dr. Rukiye Ekinci Ünlü, Adıyama'ndaki kanser istatistikleri, tarama programları ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı. Adıyaman genelinde halkın kanser konusunda bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve tarama oranlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülecek saha çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği planlandı.

