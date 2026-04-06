Kahta Devlet Hastanesi, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir eksikliği gidermesi hedeflenen anjiyo ünitesi, hizmete alınmasının hemen ardından ilk vakasını kabul etti. Kalp krizi şüphesiyle Kâhta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo ünitesine alındı. Burada gerçekleştirilen operasyonla hastanın kapalı olan iki damarına stent takıldı. Müdahalenin ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Hastamızın Ön Damarı Total Tıkalıydı'

Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizden 45 km mesafede ikamet eden 59 yaşındaki hastamız, göğüs ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve acil bir şekilde yeni açtığımız anjiyo merkezimize aldık. Görüntülemede kalbinin ön damarı olan LAD mid bölgesi total tıkalıydı. Hastamızın ön damarına iki adet stent takarak tam açıklık sağladık. Genel durumu iyi olup yoğun bakıma takip amacıyla alındı' ifadelerini kullandı.

Yeni açılan anjiyo ünitesinde ilk müdahalenin başarıyla gerçekleştirilmesi, ilçede sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hastane yetkilileri, acil vakalara artık ilçe içinde hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebildiğini belirtti.

Kaynak : PERRE

haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Adıyaman Kahta Haberleri