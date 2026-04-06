Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, uluslararası iş birliği ve dostluk çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, New York'ta anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Geçmiş dönem başkanlarından Ferit ve Mehtap Binzet, Rotary Club of New York Başkanı Müjdat Altay ile bir araya gelerek iki kulüp arasında bayrak değişim törenini gerçekleştirdi. Söz konusu tören, kulüpler arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesini amaçlayan sembolik bir adım olarak kayıtlara geçti.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan'ın New York Başkonsolosu Angel Angelov da konuşmacı olarak katıldı. Angelov, konuşmasında Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyelik süreci, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve güncel küresel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında, Nemrut Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Ferit Binzet tarafından Adıyaman Saat Kulesi heykeli, 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin simgesi olarak Rotary Club of New York Başkanı Müjdat Altay'a takdim edildi. Heykel, yalnızca bir hatıra olmanın ötesinde, Adıyaman'ın yaşadığı büyük felaketin ardından sergilenen dayanışma ruhunun uluslararası platformda temsil edilmesini amaçlayan bir sembol olarak değerlendirildi.

Buluşma sırasında ayrıca geçmiş dönem başkanlarından Can Erbilgin'e, rahmetli babası ve Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Kemalettin Erbilgin'in Adıyaman için gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle teşekkür edildi.

Organizasyon, uluslararası bağların güçlendirilmesi, kültürel ve sosyal dayanışmanın desteklenmesi yönünde atılan adımların önemli bir örneği olarak öne çıktı. Rotary kulüpleri arasındaki iş birliği, gelecekteki projeler için de platform oluşturmuş oldu.

Etkinlik, Türkiye'nin güneydoğusundan New York'a uzanan dostluk köprüsünün somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ