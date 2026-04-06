İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında bulunan bazı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından başlatılan tahliye süreci, bu kez Halkapınar'daki tarihi yapıya taşındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası olarak kullanılan bina için verilen sürenin dolması üzerine sabah erken saatlerde polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tahliye işlemleri sürerken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, devam eden dava süreci sonuçlanmadan gerçekleştirilen uygulamanın hukuk devleti ilkesi, mülkiyet hakkı ve yerel yönetim güvencesi açısından ciddi tartışma yarattığını ifade ederek tepki gösterdi.

'Yerel Yönetim Güvencesi Açıkça İhlal Edilmiştir'

Milletvekili Tanal, belediye binasının sabah saatlerinde polis eşliğinde çevrilmesini eleştirerek, '%100 İzmir halkına ait olan bir taşınmaza, yargı süreci devam ederken fiilen el konulmak istenmiş, belediye binası sabahın erken saatlerinde polis gücüyle ablukaya alınmıştır. Bu yapılan; Hukuk güvenliğini yok etmektir. Mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaktır. Anayasal düzeni hiçe saymaktır. Anayasa'nın 2. maddesinde tanımlanan hukuk devleti ilkesi, 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı, 127. maddesinde düzenlenen yerel yönetim güvencesi açıkça ihlal edilmiştir' dedi.

'Ekonomik Kriz Konuşulmasın Diye Yeni Bir Gündem Yaratılıyor'

CHP'Lİ belediyelerin hedef alındığını vurgulayan Milletvekili Tanal, 'Bu hafta hedef yine CHP'li belediyeler. Ekonomik kriz konuşulmasın diye her hafta yeni bir gündem yaratılıyor' dedi.

'Bu Ülke Keyfilikle Değil, Hukukla Yönetilmelidir'

Devam eden dava kesinleşmeden yapılan tahliye işleminin idarenin hukuka bağlılığından çok keyfi uygulama eleştirilerine neden olduğunu belirten Milletvekili Tanal, belediyeye ait araç, 'Devam eden bir dava varken, mahkeme kararı kesinleşmeden yapılan bu işlem; idarenin hukuka bağlılığını değil, keyfiliğini göstermektedir. Açık konuşalım: Bu bir uygulama değil, bu bir tercih değil, bu bir siyasi müdahaledir. Devlet gücünü hukuka göre değil, talimata göre kullanan anlayış; sadece bir belediyeyi değil, hukuk düzeninin tamamını tehdit etmektedir. Bu ülke keyfilikle değil, hukukla yönetilmelidir. Ve unutulmasın: Hukuk güvenliği yoksa, hiçbir hakkın güvencesi yoktur' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE