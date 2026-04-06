Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ilk günlerinde de benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün ve yarın kent genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, ilerleyen günlerde yağışların yeniden etkisini artırabileceği ifade edildi.
7 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 6/ 16 derece
Besni 5/ 15 derece
Çelikhan 3/13derece
Gerger 7/15 derece
Gölbaşı 3/17 derece
Kahta 7/16 derece
Samsat 8/17 derece
Sincik 2/ 11 derece
Tut 7/15 derece
8 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 6/ 16 derece
Besni 5/ 12 derece
Çelikhan 3/13 derece
Gerger 7/15 derece
Gölbaşı 4/15 derece
Kahta 7/16 derece
Samsat 8/16 derece
Sincik 5/ 10 derece
Tut 6 /13 derece
Kaynak : PERRE