Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ilk günlerinde de benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün ve yarın kent genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, ilerleyen günlerde yağışların yeniden etkisini artırabileceği ifade edildi.

7 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 6/ 16 derece

Besni 5/ 15 derece

Çelikhan 3/13derece

Gerger 7/15 derece

Gölbaşı 3/17 derece

Kahta 7/16 derece

Samsat 8/17 derece

Sincik 2/ 11 derece

Tut 7/15 derece

8 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 6/ 16 derece

Besni 5/ 12 derece

Çelikhan 3/13 derece

Gerger 7/15 derece

Gölbaşı 4/15 derece

Kahta 7/16 derece

Samsat 8/16 derece

Sincik 5/ 10 derece

Tut 6 /13 derece

Kaynak : PERRE