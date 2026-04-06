Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 6 Nisan itibarıyla 110,44 dolar seviyesinde işlem görmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam baskısını artırdı. Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve arz endişeleri, pompa fiyatlarında yeni artış beklentisini güçlendirdi. Son fiyat güncellemesiyle birlikte Adıyaman'da akaryakıt tabelaları yeniden değişti.

Kent genelinde akaryakıtın güncel fiyatları şöyle:

Benzin: 64,74 TL

Motorin: 79,78 TL

LPG: 35,44 TL

Gözler Gece Yarısındaki Yeni Zamma Çevrildi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Nisan Salı günü gece yarısından itibaren motorin grubunda 7,67 TL, benzin grubunda ise 57 kuruşluk yeni artış bekleniyor. Söz konusu artışın pompaya yansıması halinde Adıyaman'da özellikle motorinin litre fiyatının 80 TL eşiğini aşması bekleniyor.

Büyükşehirlerde Son Durum

Türkiye'nin üç büyük ilinde ise fiyatlar şöyle sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,45 TL

Motorin: 77,32 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

Adıyaman'da Litre Başına Fark Oluştu

Rakamlar, Adıyaman'da akaryakıtın büyükşehirlere göre daha yüksek seviyeden satıldığını ortaya koydu. Özellikle benzinde İstanbul'a göre yaklaşık 2 TL'nin üzerinde, motorinde ise 1,5 TL'ye yaklaşan fiyat farkı dikkat çekti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE