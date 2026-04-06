6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasalarında haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD'den gelen güçlü istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan İran merkezli jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi, piyasalardaki dengeleri etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ABD ekonomisine ilişkin veriler altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarına yönelik beklentiler, hem ons altın hem de iç piyasadaki fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılarken, jeopolitik riskler ise fiyatları dengeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirtiyor. Kısa vadeli dalgalanmaların etkili olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların uzun vadeli perspektifle hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Son dönemdeki düşüşlerin sınırlı kaldığını belirten uzman isim, altının yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini ifade ediyor.

Gram altın

Alış: 6.742,10 TL

Satış: 6.842,47 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.166,00 TL

Satış: 11.511,00 TL

Ons altın (USD)

Alış: 4.556,22

Satış: 4.556,66

Yarım altın

Alış: 22.371,31 TL

Satış: 22.930,62 TL

Tam altın

Alış: 44.409,68 TL

Satış: 45.659,78 TL

22 ayar bilezik

Alış: 6.167,92 TL

Satış: 6.450,19 TL

Kaynak : PERRE