Son yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' ile Adıyaman İl Müftülüğü'ne atanan Dr. Mehmet Reşat Şavlı, görevine başladı. İl Müftülüğü geçici hizmet binasında düzenlenen törende Şavlı, görevi Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil'den devraldı. Törenin ardından kurum personeliyle bir araya gelen Şavlı'nın yeni görevine resmen başladığı bildirildi.

06 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman İl Müftülüğüne atanan Şavlı, daha önce çeşitli illerde müftülük ve müftü yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Dr. Mehmet Reşat Şavlı kimdir?

1977 yılında Erzurum'un Çayırtepe köyünde doğan Dr. Mehmet Reşat Şavlı, ilk öğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

2002 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Şavlı, 2005 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'ni bitirdi.

Görev hayatına 2001 yılında Erzurum'da imam-hatip olarak başlayan Şavlı, 2005-2010 yılları arasında yine Erzurum'da vaiz olarak görev yaptı.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Şavlı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı'nda 2007 yılında yüksek lisansını, 2014 yılında ise doktorasını tamamladı.

Din eğitimi alanında özellikle 'Çocuklarda İnanç ve Ahlâk Eğitimi' üzerine çalışmaları bulunan Şavlı'nın doçentlik çalışmalarına da devam ettiği öğrenildi.

2010 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde müftü olarak göreve başlayan Şavlı, daha sonra Erzincan İl Müftü Yardımcılığı, Bursa Gemlik İlçe Müftülüğü ve Kocaeli İzmit İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu.

Şavlı'nın görev süresi boyunca 4 üstün başarı belgesi, 13 başarı belgesi, 3 TDV Genel Merkezi teşekkür belgesi ve 2 maaş ödülü aldığı belirtildi.

Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kelam ve din eğitimi dersleri veren Şavlı'nın, yayımlanmış çok sayıda eseri ile ödüllü projeleri de bulunuyor.

İngilizce ve Arapça bilen Dr. Mehmet Reşat Şavlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Şavlı'nın yayınlanmış eserleri ise şöyle:

1. Bütün Yönleriyle İslâm'da Çocuk Terbiyesi [Ensar Yayınları 5. Baskı]

2. Çocuk Eğitiminde Altın Sözler [Ensar Yayınları]

3. İslam Düşüncesinde Hikmet [Diyanet Yayınları]

(Bütün Yönleriyle İslâm'da Çocuk Terbiyesi kitabı 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tüm 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticilerimizin en az birini okuması için gönderdiği talimattaki listede yer alan 5 eserden biri olmuştur.)

Proje Bilgileri

1. 2022'de yılın projeleri arasına giren ve DİB tarafından ödüllendirilen 'MANEVİM' Projesi mevcuttur.

(MANEVİ EVİM Projesi 4-6 Yaş Öğrencilerinin eğitimi ile birlikte aynı zamanda Evde Velilerinin Eğitimini konu edinen bir prejedir.)

Seminerler ve Konferanslar

Yurt içinde 'Çocuklarda Ahlâk Eğitimi'ne dair 100 civarında Seminer ve Konferans icra edilmiştir.

Şavlı'nın yayına hazır eserleri ise şöyle:

Kur'an Sünneti Emrediyor

Kaynak : PERRE