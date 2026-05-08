Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Şahin idaresindeki 02 AEM 512 plakalı motosiklet ile karayolunda seyir halinde olan Ahmet Taş idaresindeki 27 BBB 748 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.