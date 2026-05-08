Vali Abdullah Küçük, Adıyaman genelinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında manevi atmosferiyle Adıyaman'a değer katan, Hz. Üzeyir Peygamber külliyesini ziyaret ederek dua etti.

Külliye ziyaretinde, Hz. Üzeyir Peygamber Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Yoloğlu ile de bir araya gelen Vali Küçük, türbenin tarihi ve külliye çevresinde yapılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları hakkında Yoloğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Küçük, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve temennilerini dinledi.

