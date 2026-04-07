Malatya'da konuşlu olarak faaliyet gösteren 16. Bölge Hava Ambulans Merkezi ekibi, Mehmet Şirik'i makamında ziyaret ederek yürütülen hava ambulansı hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve Malatya'da konuşlu bulunan ambulans helikopter; Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerine acil sağlık hizmeti sunmaktadır. Bölgedeki zorlu coğrafi şartlarda yürütülen hasta nakil süreçlerinde aktif rol üstlenen hava ambulanslarının, acil sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğu ifade edilmektedir.

Gerçekleştirilen ziyarette; hava ambulans hizmetlerinin acil sağlık sistemindeki yeri, bölgesel koordinasyonun güçlendirilmesi, zorlu coğrafi şartlarda yürütülen hasta nakil süreçleri ile hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Hava ambulansları, özellikle ulaşımın güç olduğu bölgelerde hastaların hızlı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Bölgesel koordinasyonun sağlanması ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda 16. Bölge Hava Ambulans Merkezi ekibinin çalışmaları büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Hava Ambulans Ekibi ise Prof. Dr. Mehmet Şirik'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

