Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 3. Meslek Grubu Nisan Ayı Meslek Komite Toplantısı (Eğitim, Bilgi ve İletişim Faaliyetleri, Kırtasiye, Matbaa ve Sürücü Kursları), ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu başkanlığında, meclis üyeleri Mustafa Yücekaya, Uğur Alagöz ve komite üyeleri Mustafa Yılmaz ile Mustafa Küçükkelepçe'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda açıklama yapan Başkan Torunoğlu, 'KOSGEB'in sunduğu destek programlarının, özel okulları da kapsayacak şekilde genişletilmesi büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

'Eğitim Kurumları İşletme Niteliğinde'

Torunoğlu, özel okulların sadece birer eğitim yuvası değil, aynı zamanda ciddi istihdam sağlayan ve katma değer üreten birer işletme olduğunu vurgulayarak, 'Bugün ülkemizde binlerce özel eğitim kurumu, öğretmeninden idari personeline, servis şoföründen yemekhane görevlisine kadar devasa bir istihdam zincirini sırtlamaktadır. Ancak mevcut düzenlemede özel okullar, KOSGEB'in sağladığı hibe ve faizsiz kredi desteklerinden mahrum bırakılmaktadır. Oysa eğitim, en stratejik hizmet sektörlerinden biridir ve bu kurumların teknolojik altyapılarını yenilemesi, dijitalleşmesi ve fiziksel şartlarını iyileştirmesi için finansal desteğe ihtiyaçları vardır. Bu çerçevede, KOSGEB'in sunduğu destek programlarının, özel okulları da kapsayacak şekilde genişletilmesi büyük önem taşımaktadır' dedi.

'Deprem Bölgesindeki Okullara Destek Verilmeli'

Özellikle Adıyaman gibi depremden etkilenen illerdeki özel öğretim kurumlarının durumuna değinen Torunoğlu, 'Deprem felaketi sonrası şehrimizde ticari hayatı ayağa kaldırmaya çalışırken, eğitim kurumlarımızı göz ardı edemeyiz. Fiziksel hasar alan, öğrenci kaybı yaşayan ve buna rağmen istihdamını korumaya çalışan özel okullarımız için KOSGEB destekleri bir 'can suyu' niteliği taşıyacaktır. Eğitimde kalitenin düşmemesi ve nitelikli iş gücünün korunması için bu destek şarttır.' ifadelerini kullandı.

Başkan Torunoğlu'ndan Çözüm Önerileri ve Çağrı

Başkan Torunoğlu, ilgili bakanlıklara ve KOSGEB yönetimine çağrıda bulunarak, 'Özel eğitim kurumlarının KOSGEB veri tabanına kayıt olabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bunun için NACE kodu düzenlemesi yapılmalıdır. Okulların laboratuvar, yazılım ve teknolojik donanım ihtiyaçları için hibe programları açıklanmalıdır. Bu destek dijital dönüşüm için önemlidir. Ayrıca artan maliyetler karşısında özel okulların kira, enerji ve SGK yüklerini hafifletecek özel paketler oluşturulmalıdır. Sonuç olarak; eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve özel sektörün dinamizmini eğitim sahasında korumak adına, özel okulların 'işletme' statüsünün KOSGEB nezdinde de tam karşılık bulmasını bekliyoruz. Adıyaman iş dünyası olarak, eğitimin sürdürülebilirliği için atılacak her türlü yapıcı adımın destekçisi olduğumuzu vurguluyor; ilgili kurum ve yetkilileri bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ediyoruz. ATSO olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

