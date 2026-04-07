Adıyaman Valiliği, İl Özel İdaresi aracılığıyla şehri sosyal, kültürel ve kamusal alanlarda modern bir yapıya kavuşturacak projeleri hayata geçiriyor. 2026 yatırım programı kapsamında başlıca projeler arasında Adıyaman Kültür Merkezi, Besni Hükümet Konağı, Kahta İlçe Halk Kütüphanesi ve çeşitli mahalle kütüphaneleri ile cem evleri yer alıyor.
Projeler:
Adıyaman Kültür Merkezi
Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası
Gölbaşı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası
Besni Hükümet Konağı Projesi
Kahta İlçe Halk Kütüphanesi
Kahta Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahalle Kütüphaneleri
Siteler Mahallesi Cem Evi
İndere Mahallesi Cem Evi
Kömür Beldesi Cem Evi
İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, projelerin her birinin şehirde sosyal yaşamı güçlendirecek, kültürel erişimi artıracak ve toplumun dayanışmasını destekleyecek adımlar olduğunu belirtti.
