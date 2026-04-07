Adıyaman Valiliği, İl Özel İdaresi aracılığıyla şehri sosyal, kültürel ve kamusal alanlarda modern bir yapıya kavuşturacak projeleri hayata geçiriyor. 2026 yatırım programı kapsamında başlıca projeler arasında Adıyaman Kültür Merkezi, Besni Hükümet Konağı, Kahta İlçe Halk Kütüphanesi ve çeşitli mahalle kütüphaneleri ile cem evleri yer alıyor.

Projeler:

Adıyaman Kültür Merkezi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası

Gölbaşı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası

Besni Hükümet Konağı Projesi

Kahta İlçe Halk Kütüphanesi

Kahta Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahalle Kütüphaneleri

Siteler Mahallesi Cem Evi

İndere Mahallesi Cem Evi

Kömür Beldesi Cem Evi

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, projelerin her birinin şehirde sosyal yaşamı güçlendirecek, kültürel erişimi artıracak ve toplumun dayanışmasını destekleyecek adımlar olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE