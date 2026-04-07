Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlarla birebir iletişim kurmak amacıyla düzenlenen 'Halk buluşmaları' kapsamında hemşehrilerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmalarda, ilin farklı noktalarından gelen vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Varol, talep, öneri ve sorunları doğrudan dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların ilettiği konular titizlikle not alınırken, ilgili kurumlara çözüm odaklı çalışmaların başlatılması talimatı verildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan buluşmalarda konuşan Vali Varol, kamu hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliğin artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Vali Varol, halk buluşmalarının birlik, dayanışma ve karşılıklı iletişimi güçlendirme amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.