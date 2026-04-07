Adıyaman Valiliği tarafından yürütülen 'Halk Buluşmaları' programı kapsamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Varol, kendisine iletilen her talebi titizlikle kaydettirdi ve ilgili kurumlara çözüm için derhal çalışma başlatılması talimatı verdi.

Etkinlikte vatandaşlarla samimi bir ortamda görüşen Vali Varol, halkın ihtiyaç ve önerilerini doğrudan dinledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, programın vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirdiği ve çözüm odaklı adımların öncelikli olduğu belirtildi.

