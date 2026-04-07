Genç avukatların meslek hayatında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilen açıklamada, çözüm çağrısında bulunuldu.

Adıyaman Genç nesliler Derneği Hukuk Komisyonu üyeleri avukatlar günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Genç nesiller Derneği Hukuk Komisyonu adına basın açıklamasını gerçekleştiren Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Tuba Karababa, genç avukatların yaşadıkları zorluklara değindiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

'Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer kamuoyu,5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle, savunmanın bağımsız temsilcileri olarak bir aradayız. Avukatlık, yalnızca bir meslek değil; adaletin kurucu unsurlarından biri olan savunma makamının temsilidir. Bizler, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adil yargılanma hakkını teminat altına almak için görev yapan hukuk neferleriyiz. Ancak bugün, ne yazık ki bu kutsal mesleğin icrası her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Özellikle genç avukatlar açısından tablo oldukça ağırdır. Mesleğe yeni başlayan binlerce meslektaşımız; düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve uzun, belirsiz mesai saatleri ile karşı karşıyadır. Yanında çalıştıkları bürolarda emeğinin karşılığını alamayan, sigortasız ya da eksik sigortalı çalıştırılan genç avukatlar, mesleğin daha en başında ciddi bir tükenmişlik yaşamaktadır. Staj sürecinden itibaren başlayan ekonomik zorluklar, ruhsat sonrası da devam etmekte; birçok genç meslektaşımız mesleği bırakmayı düşünmekte ya da başka alanlara yönelmek zorunda kalmaktadır. Öte yandan, Ceza Muhakemesi kapsamında görevlendirilen avukatların, yani CMK kapsamında görev yapan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar da görmezden gelinemez boyuttadır. CMK ücretlerinin yetersizliği, ödemelerin gecikmesi ve emeğin karşılığının alınamaması, savunma hakkının etkin kullanımı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Avukatlık mesleğinin sadece ekonomik sorunlarla değil itibarsızlaştırma ve şiddetle de başa çıkmaya çalıştığını ifade eden Karababa açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

'Avukatlık mesleği yalnızca ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda artan itibarsızlaştırma, şiddet ve güvencesizlik ile de karşı karşıyadır. Adliyelerde, karakollarda ve sahada görev yapan meslektaşlarımız zaman zaman fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kalmakta; mesleki saygınlık zedelenmektedir. Unutulmamalıdır ki; savunmanın sustuğu bir yerde adaletten söz edilemez. Avukata yönelik her türlü baskı, aslında doğrudan yurttaşın hak arama özgürlüğüne yöneliktir. Bizler buradan açıkça ifade ediyoruz: Genç avukatların ekonomik ve sosyal güvenceleri sağlanmalıdır.CMK ücretleri, emeğin karşılığını verecek şekilde güncellenmeli ve ödemeler gecikmeksizin yapılmalıdır. Avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin ve caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Avukatlık mesleğinin itibarı korunmalı, savunma makamı güçlendirilmelidir. Çünkü güçlü bir savunma yoksa adil bir yargılama da yoktur. Bizler, hukukun üstünlüğünü savunmaya, adalet için mücadele etmeye ve mesleğimizin onurunu korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor; daha adil, daha güçlü ve daha saygın bir meslek için mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz.'

