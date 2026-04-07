Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir firma ile Elazığ'da yaşayan Adıyamanlı vatandaşların iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan yüzlerce kitap, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü'ndeki köy okuluna ulaştırılarak öğrenciler için yeni bir kütüphane kuruldu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun destek verdiği kampanyada, farklı türlerdeki kitaplar çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde titizlikle seçildi. Gönüllülerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan kütüphane, köy okulundaki öğrenciler için önemli bir eğitim kaynağı olmasının yanı sıra okuma alışkanlığının gelişmesine de katkı sağlayacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek, kitapların çocukların dünyasını genişleten en önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ifade eden yetkililer, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kurulan kütüphane ile öğrencilerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması hedeflenirken, Elazığ ile Adıyaman arasında kurulan bu anlamlı dayanışma örneği, 'Gönül köprüsü' olarak değerlendirildi.