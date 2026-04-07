Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun güzergâhlarından Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde depremde zarar gören aydınlatma hatlarını yeniliyor. Çalışmalar planlı ve eş zamanlı bir programla yürütülüyor. Aydınlatma hatları baştan sona yenilenirken, ikinci ekipler kaldırım onarımları yaparak yaya güvenliği ve kent estetiğini birlikte ele alıyor.

Yaklaşık bin 100 metrelik hat boyunca yürütülen yenileme çalışmaları, Mimar Sinan Parkı önünden başlayıp Atatürk Caddesi girişine kadar etap etap devam ediyor. Tamamlanan bölümler kademeli olarak vatandaşların kullanımına açılıyor.

Deprem sonrası hasarın sadece giderilmesi değil, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturulması hedefleniyor. Yenilenen aydınlatma sistemleriyle enerji verimliliği artırılırken, kaldırım düzenlemeleriyle de erişilebilirlik ve konfor yükseltiliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, 'Kentimizin ana arterlerinde yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem güvenliği hem de yaşam kalitesini artırıyoruz. Aydınlatma hatlarını yenileyerek sokaklarımızı daha aydınlık hale getirirken, kaldırımları çağdaş standartlara uygun şekilde düzenliyoruz. Adıyaman'ı hep birlikte ayağa kaldırmaya devam edeceğiz' dedi.

