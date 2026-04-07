Yves Rocher Vakfı, çevreyi koruyan ve toprağına sahip çıkan kadınları desteklediği Toprağın Kadınları Ödülü başvurularını kabul etmeye devam ediyor. 2026 edisyonu, Vakfın 35. yılı ve ödülün 25. yılına özel olarak, ilk kez küresel bir projeler çağrısıyla düzenleniyor.

Toprağın Kadınları Ödülü, çevreye katkı sağlayan projeler geliştiren kadınları desteklemeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler'in Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi vizyonuyla şekillenen program, bugüne kadar 50'den fazla ülkede 450'den fazla kadını ödüllendirdi. Türkiye, 2015-2016 döneminde uluslararası birincilik elde etmişti ve 2026 yılında da çevre için emek veren Türk kadınlarının projelerine ışık tutmayı sürdürüyor.

Başvuru Koşulları ve Kapsamı

Toprağın Kadınları Ödülü, Türkiye sınırları içinde çevrenin korunmasına yönelik projeler yürüten, her milletten reşit kadınlara açık. Adayların başvuru yaptıkları ülke sınırları içinde aktif olarak projelerini yürütüyor olmaları gerekiyor. Başvurular, dernek, sivil toplum kuruluşu veya vakıf gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla yürütülen projeler üzerinden kabul ediliyor.

Ödül ve Destek

Program, çevre yararına örnek nitelikte çalışmalar yürüten kadınlara finansal destek sağlamayı hedefliyor. Birinci seçilecek aday, 1.000.000 TL ödülün sahibi olacak. Bu destek, projelerin sürdürülebilirliğini ve kadın girişimcilerin çevre alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son Başvuru Tarihi ve İletişim Bilgileri

Toprağın Kadınları Ödülü'ne başvurular 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam ediyor. Başvuru detaylarına ulaşmak ve formu doldurmak isteyen adaylar, yvesrocher.com.tr/topraginkadinlari adresini ziyaret edebilir. Başvurular [email protected] adresi üzerinden iletilebilecek.

Programın Önemi

Yves Rocher Vakfı, çevreyi koruyan, toprağına sahip çıkan kadınların projelerine destek vererek hem toplumda farkındalık yaratmayı hem de kadınların sürdürülebilir çevre projelerine katılımını artırmayı hedefliyor. Vakıf, programla çevre ve toplumsal değerler arasında güçlü bir bağ oluşturmayı amaçlıyor.

Detaylı bilgi ve basın mensuplarının iletişimi için Aydan Öksüz, Tel: 0216 308 57 79, E-posta: [email protected] adresi üzerinden ulaşılabilecek.

