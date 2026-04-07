Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakil Birimi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi stajyer öğrencilerine eğitim programı düzenledi. Eğitimde organ ve doku nakli, beyin ölümü ve bağış süreci hakkında detaylı bilgiler verildi. Nakil bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Bağışçı sayısının artırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Programda, sağlık çalışanlarının sahada aktif rol üstlenerek halkı bilgilendirmesi gerektiği belirtildi. Organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve toplumun teşvik edilmesinin önemine işaret edildi.

Öğrenciler, meslek hayatına adım atmadan önce organ ve doku bağışı konusunda destek olmaları yönünde bilgilendirildi.

'Organ Bağışı Bilincini Artırmak Hepimizin Görevi'

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Hayat kurtarmak için organ bağışı bilincini artırmak hepimizin görevi. Sağlık çalışanlarımızın bu konuda gösterdiği çaba, halk sağlığını güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor. Organ ve doku bağışı, sadece bir tıbbi işlem değil; bir insana yeniden yaşam şansı vermek, bir aileye umut olmak demektir.'

