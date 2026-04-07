07 Nisan 2026 günü saat 10.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, müşteki M.G. ve Ç.Y. ile şüpheli K.Y. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli K.Y., ateşli silah kullanmak suretiyle iki kişiyi hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise ele geçirildi.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE