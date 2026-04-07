Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) İstanbul Şube Başkanı ve iş insanı Aydın Alagöz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son enerji zamlarına dikkati çekerek işverenlere temiz enerji desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Alagöz, İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli sektör yatırımcılarının imalatlarını taşra bölgesine kaydırdığını vurguladı. 'Artan kargo ve nakliye ücretlerine mukabil üretim girdi maliyetlerinde makul seviyeye inmesi için sanayiciye mutlaka yenilenebilir enerji desteği sağlanması gerekiyor. Aksi halde son enerji zamları ile üretim yapan firmalar global ölçekte rekabet şansını kaybedecekler' dedi.

'Temiz Enerji Kullanılmazsa Sanayici Vergi Ödeyecek'

Avrupa Birliği yeşil mutabakat kapsamında 2026 yılı itibariyle sınırda karbon düzenleme mekanizmasının devreye gireceğini ifade eden Başkan Alagöz, '2026 itibariyle AB, ithal ettiği ürünlerde karbon emisyon değerlerini gözetecek. Eğer imalatınızı temiz enerjiden karşılamazsanız karbon vergisi ödemek zorunda kalacaksınız. Enerji yoğun sektörler öne alındı ama yakın zamanda tekstil sektörü de karbon emisyonu ile yüzleşecek. Bu nedenle artık sanayici için yeşil dönüşüm bir tercih değil, zorunluluk haline gelecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Alagöz, sanayicilerin rekabet gücünü koruyabilmesi ve küresel piyasalarda avantaj elde edebilmesi için yenilenebilir enerji desteklerinin acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE