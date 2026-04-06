Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son istatistikler, Türkiye'de siyasi partilerin örgütlenme kapasitesine ilişkin tabloyu yeniden ortaya koydu. Güncellenen verilere göre AK Parti, 11 milyon 543 bin 301 üyeyle açık ara ilk sırada bulunurken, CHP'nin üye sayısı 1 milyon 922 bin 757 olarak kayıtlara geçti.

Listede dikkat çeken sıralamada Yeniden Refah Partisi 652 bin 933 üyeyle üçüncü basamakta yer aldı. MHP'nin 498 bin 21, İYİ Parti'nin 391 bin 731 ve Saadet Partisi'nin 314 bin 86 üyeye ulaştığı görüldü. Demokrat Parti 309 bin 27 üyeyle bu grubu takip ederken, DEVA 125 bin 962, BBP ise 113 bin 675 üyeyle 100 bin barajı üzerindeki partiler arasında yer aldı.

Ocak 2026 Siyasi Parti Üye Sayıları

AK Parti - 11.543.301

CHP - 1.922.757

Yeniden Refah Partisi - 652.933

MHP - 498.021

İYİ Parti - 391.731

Saadet Partisi - 314.086

Demokrat Parti - 309.027

DEVA Partisi - 125.962

BBP - 113.675

Anahtar Parti - 105.342

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK