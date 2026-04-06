İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen turkuaz basın kartının, medya mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken kimlik tespiti için resmi belge olarak geçerli olacağını açıkladı. Talimat, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve valiliklere gönderildi. Daha önce benzer bir düzenleme ehliyet için uygulanmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla yayımlanan yazıda, basın kartının hukuki statüsü ve sağladığı ayrıcalıklara dikkat çekildi. 5187 sayılı Basın Kanunu'nda 13 Ekim 2022'de yapılan değişiklikle basın kartının 'resmî nitelikte bir kimlik belgesi' olduğunun hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ayrıca Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddeleriyle, bu kartların tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından geçerli kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Talimata göre, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimleri, ek kimlik talep etmeyecek.

Kolluk birimlerinin kimlik tespit süreçlerinde dikkat etmesi gereken noktaların vurgulandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

'Basın kartı bilgiye erişim hakkı, haberleşme hürriyeti ve kamusal denetim mekanizmalarının işletilmesi noktasında önem arz etmektedir.

13 Ekim 2022 tarihinde 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun Ek Madde 1'inde yapılan değişiklikle kanuna 'Basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi' olduğu hükmü eklenmiştir.

Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, 'Basın kartları, başkanlıkça verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesidir' şeklinde nitelendirilmiştir.

Mezkur kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 'resmi kimlik belgesi' statüsüne sahip olan basın kartları kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda usulüne uygun olarak düzenlenmiş basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerimizce ayrıca bir kimlik belgesi ibraz etmelerinin istenmemesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.'

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK