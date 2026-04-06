Yeni uygulamanın özellikle gazetecilerin iller arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayacağını belirten Çeliker, 'İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi tarafından basın mensuplarına tanınan bu hak, Turkuaz Basın Kartı taşıyan biz gazeteciler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Böylesine anlamlı bir uygulama, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken yaşadığı bazı zorlukları ortadan kaldıracaktır' ifadelerini kullandı.

Çeliker, daha önce kontrol noktalarında basın kartlarını ibraz etmelerine rağmen ayrıca nüfus cüzdanı göstermelerinin istendiğini hatırlattı ve yeni düzenleme ile bu durumun sona ereceğini söyledi. Uygulamadan dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Çeliker, basın mesleğinin itibarını korumaya yönelik ek düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gerçek gazetecileri rahatsız eden durumlara da değinen Çeliker, 'Ekmeğini gazetecilikten kazanan basın mensupları olarak, herhangi bir yerden alınan kartların resmi basın kartı yerine geçmemesi gerekiyor. Turkuaz Basın Kartı taşıyan ve mesleği emekle yapan gazetecilerin haklarının korunması büyük önem taşıyor' dedi.

Çeliker, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilecek resmi bir yazıyla bu konuda daha net düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, sahada görev yapan gazetecilerin kimlik ve meslek tanımının daha sağlıklı şekilde ayrıştırılmasını istedi.

Bakanlık Tarafından Basın Kartı, Resmi Kimlik Olarak Tanındı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazısında, 13 Ekim 2022'de 5187 Sayılı Basın Kanunu Ek 1. maddesi ile basın kartının 'resmî nitelikte bir kimlik belgesi' olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bakanlık, usulüne uygun basın kartını ibraz eden kişilerden kolluk birimlerinin ayrıca kimlik talep etmemesi gerektiğini duyurdu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK