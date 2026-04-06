Vali Yardımcıları ile birlikte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda önemli başlıklar ele alındı.

Adıyaman merkez, ilçe ve köylerinde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmaları için atılacak adımlar istişare edildi.

Toplantıda ayrıca Adıyaman'da sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı. Hizmetlerin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bunun yanı sıra kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik hususlar görüşülerek çözüm önerileri geliştirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Adıyaman Valiliğinden toplantı sonrası yapılan açıklamada;

'Adıyaman'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN