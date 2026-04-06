Enerji Desteği Olmazsa Rekabet Şansı Kaybedilecek

İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli sektör yatırımcılarının imalatlarının daha çok taşra bölgesine kaydırdığını vurgulayan GEADER İstanbul Şube Başkanı Aydın Alagöz; 'Artan kargo ve nakliye ücretlerine mukabil üretim girdi maliyetlerinde makul seviyeye inmesi için sanayiciye mutlaka yenilenebilir enerji desteği sağlanması gerekiyor. Aksi halde son enerji zamları ile üretim yapan firmalar global ölçekte rekabet şansını kaybedecekler' ifadesini kullandı.

İhracat İçin Yeşil Dönüşüm Zorunlu Olacak

Avrupa Birliği yeşil mutabakat kapsamında 2026 yılı itibariyle sınırda karbon düzenleme mekanizmasının devreye girdiğini ifade eden Alagöz, '2026 itbariyle AB ithal ettiği ürünlerde artık karbon emisyon değerlerini gözetecek. Eğer imalatınızı temiz enerjiden karşılamazsanız karbon vergisi ödemek zorunda kalacaksınız. Enerji yoğun sektörler öne alındı ama eminim yakın zamanda tekstil sektörü de karbon emisyonu ile yüzleşecek. Bu nedenle artık sanayici için yeşil dönüşüm bir tercih değil zorunluluk hali olacak' şeklinde konuştu.

