Akaryakıt sektöründe beklenen artışlar son anda iptal edildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması planlanan zamlar uygulanmayacak. Buna göre, benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira olarak yapılması öngörülen fiyat artışı iptal edildi.

Fiyatlar Değişmedi

Zam iptaliyle birlikte büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları mevcut seviyelerini koruyor. İstanbul'da benzinin litresi 62,60 lira, motorinin litresi 77,47 lira seviyesinde. Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira; İzmir'de ise benzin 63,85 lira, motorin 78,87 lira olarak satışa devam edecek. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artış sonrası motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

Petrol Fiyatları ve Eşel Mobil Sistemi

Petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enerji maliyetlerini artırıyor. Eşel mobil sistemiyle zamlar vatandaşa minimum düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK