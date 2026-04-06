Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan vekili oldu.

Görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma' suçlarından işlem yapılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Yalım, lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanmış, olayla bağlantılı 9 şüpheli 30 Mart 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan vekili olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Başkan vekilliği görevinde beni bu makama layık gören ve destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık ilkeleriyle yöneteceğiz. Bizim için asıl olan Uşak halkıdır, geri kalan her şey teferruattır' ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Meclisi'ndeki oylama sonucu, CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan vekili olarak resmen göreve başladı.

