Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo'nun solo sergisi sanatseverlerle buluştu. Kahta Fen Lisesi'nde düzenlenen sergide, günlük yaşamdan insan figürleri, tarihsel öğeler ve atık malzemeler üzerinden insanın doğa ve çevreyle ilişkisi ele alındı. Eserlerde psikoloji, insanın iç dünyası, yaşamın geçiciliği ve çevresel dönüşüm temaları ön plana çıktı.

Sergide farklı teknik ve malzemeler kullanıldı. Peyzo, geçmiş ile günümüzü bir araya getirerek izleyicide farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Eserler, gündelik hayatta çoğu zaman göz ardı edilen detaylara dikkat çekiyor ve insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi yeniden sorgulatıyor.

'Gençleri Sanatla Buluşturmayı Amaçlıyorum'

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Resim Öğretmeni Rukiye Peyzo, 'Bu sergiyle Kahta'da sanatın görünürlüğünü artırmayı, bölgedeki kültürel hayata katkı sunmayı ve özellikle gençleri sanatla buluşturmayı amaçlıyorum. Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyorum ve bu alanda yeni bir soluk getirmek istiyorum' dedi.

'Sanatın Özellikle Gençler Üzerindeki Olumlu Etkisi Çok Büyük'

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal da sergiyi ziyaret ederek, 'İlçemizde bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artması bizleri memnun ediyor. Sanatın özellikle gençler üzerindeki olumlu etkisi çok büyük. Bu anlamlı çalışmasından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

