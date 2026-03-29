Adıyaman Üniversitesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterisine ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve millî değerleri sahneye taşıyan 'Firavunla Yüz Yüze' adlı tiyatro oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında sahnelendi.

Oyuncu Ahmet Yenilmez ve ekibinin sahnelediği oyun, etkileyici performansıyla izleyicilerden beğeni aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem edebî hem de düşünsel açıdan zengin bir sanat deneyimi yaşadı.

Gösteride milli ve manevi değerler sahne sanatları aracılığıyla yansıtıldı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

