Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören içme suyu altyapısı, Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla baştan sona yenileniyor. Fatih Mahallesi Şeker Sokak'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında sadece ana içme suyu hattı değil, vatandaşların evlerine kadar uzanan evsel bağlantılar da belediye ekiplerince ücretsiz şekilde yapılıyor.

Çalışmaları sahada inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde ana içme suyu şebekesinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, deprem sonrası vatandaşların yükünü azaltmak amacıyla evsel bağlantıları da belediye olarak üstlendiklerini ifade etti.

Evsel Bağlantılarda Büyük Oran Tamamlandı

Altyapı yatırımlarının kentin geleceği açısından önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, kent genelinde yaklaşık 13 bin evsel bağlantının tamamlandığını, diğer mahallelerde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'Şebekenin Yüzde 99'u Yenilendi'

Ana içme suyu şebekesinde sona yaklaşıldığını belirten Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak içme suyu hatlarımızın yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Ana şebekemizin yüzde 99'unu yeniledik. Evsel bağlantılarımızı da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Normal şartlarda vatandaşlarımızın yapması gereken bu bağlantıları, deprem mağduriyeti nedeniyle belediye olarak biz üstlendik.' dedi.

Yeni Altyapıyla Kesintisiz ve Sağlıklı Su

Yenilenen sistemin devreye alınmasıyla birlikte içme suyu altyapısında modern bir döneme geçileceğini belirten Başkan Tutdere, kayıp-kaçak oranlarının düşeceğini ve vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve kesintisiz suya ulaşacağını söyledi.

Başkan Tutdere, sahada görev yapan ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek çalışmaların kente hayırlı olmasını diledi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE