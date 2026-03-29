'Amacımız Farkındalık Yaratmak'

Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bireylerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına ilişkin amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

'21 Mart günü bildiğiniz gibi Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü. Ramazan Bayramı'na denk geldiği için biz de etkinliğimizi bu hafta yapmaya karar verdik. Down Sendromlular Derneği olarak çocuklarımızın yapmış olduğu ahşap sanat eserleri, resim eserleri, geri dönüşüm eserleri ve ebru çalışmaları için sergimizi bugün burada açtık. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Toplumda Down sendromlu bireylerin de gerçekten fırsat verildiğinde neler yapabileceğini ortaya koymaktı.Sağ olsun vatandaşlarımız sergimize çok güzel bir ilgi gösterdiler. Ailelerimiz tüm süreçte bizimle birlikteydiler. Bugün Sayın Valimiz, çeşitli kurum temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin birçoğu sergimizi ziyaret etti. Biz de bu ziyaretlerden son derece memnun kaldık.Toplumda fırsat verildikçe ve çocuklarımız desteklendikçe, Down sendromlu bireylerin de sosyal hayatta çok güzel işler çıkarabileceğini insanlara sunmak istedik.'



'Hem Çocuklarımız Hem De Bizler Severek, İsteyerek ve Motive Olarak Katıldık'

22 yaşında down sendromlu bir bireyin annesi olarak böyle bir projenin içinde yer almaktan ve çocuklarının mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Zehra Kasar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Down Sendromlular Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda 22 yaşında down sendromlu bir bireyin annesiyim. Bizler dernek üyeleri olarak Hayata Destek Vakfı'ndan bir proje hazırladık ve kabul gördü. Proje kapsamında ahşap, ebru sanatı ve resim kursları açtık. Hem velilere hem çocuklara yönelik etkinlikler oldu. Hem çocuklarımız hem de bizler severek, isteyerek ve motive olarak katıldık. Çok eğlenceliydi. Başta Hayata Destek Vakfı olmak üzere Down Sendromlular Derneği'ne ve Zeynal Hocamıza teşekkür ederiz. Zeynal Hocamızın bize büyük katkıları var. Zaten kendisi olmasa bu projeleri hayata geçiremezdik. Çok teşekkür ederiz.'



'Çocuklarımız Bizim Canımız, Onlar Bizim Meleklerimiz.'

Özel bir bireyin annesi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden ve çocuklarıyla birlikte böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Aliye Vural ise şunları söyledi:

'Sergimiz çok güzel oldu. Çok heyecanlıydık, uzun zamandır böyle bir şeyi bekliyorduk. Çocuklarımız da mutlu oldu, biz de mutluyuz. Bu özel ve güzel günümüzde yanımızda olan, katkı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bizim canımız, onlar bizim meleklerimiz.'

Özel birey Fatma Bozan'ın annesi Fidan Bozan, gerçekleştirilen sergiye ilişkin şunları söyledi:

'Bu hafta boyunca bu sergimizle gerçekten güzel işler çıkarmaya çalıştık. Ben de Down Sendromlular Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Zeynel Hocamız sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu sergiyle hep beraber, el birliğiyle çocuklarımızla güzel şeyler yapmaya çalıştık. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun, eğlensinler. Biz her daim çocuklarımızın arkasındayız. Artı bir değerli çocuklarımız var. Onlar bizim meleklerimiz. Biz o meleklerle birlikte hayata böyle güzel bakıyoruz.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ-Sibel TURAN

Kaynak : PERRE