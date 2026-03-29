Adıyaman'da dün etkili olan güneşli hava, kent genelinde hareketliliği artırdı. Hava sıcaklıklarının yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, park ve açık alanlara yöneldi. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler, kentteki park alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kentte en çok tercih edilen alanlardan biri olan Mimar Sinan Kültür Parkı, gün boyunca vatandaşların uğrak noktası oldu. Parkta çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, Aileler ise banklarda ve çimenlerde oturarak güneşli havada bol bol dinlenme imkanı buldu.

Güneşli havanın etkisiyle kent genelinde sokaklarda da yoğunluk gözlendi. Vatandaşların açık alanlara yönelmesiyle birlikte cadde ve parklarda hareketlilik arttı. Özellikle çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan ailelerin sayısında ciddi artış yaşandı.

Dondurma Sezonu Açıldı

Hava sıcaklıklarının dün kent genelinde yüksek olmasıyla birlikte dondurma sezonu da açıldı. Dondurmacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Park çevrelerinde ve işlek noktalarda dondurma satışlarında artış yaşandığı gözlendi.

'Çocuklarımızın açık alanda vakit geçirmesi kıymetli'

Aileler bir günde olsa güneşli havanın tadını çıkarmanın bir başka olduğunu dile getirirken yaz havalarını özlediklerini ifade etti. Çocuklarının uzun süre kapalı alanlarda kalmasının ardından açık alanlarda vakit geçirebilmelerinin kıymetli olduğunu dile getiren aileler yağışların devam etme olasılığına karşı bugünün tadını çıkardıklarını ifade etti.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ- Sibel TURAN

