Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, farklı kategorilerde yarışan ekipler izleyicilere görsel bir şölen sundu. Adıyaman'dan 12 kulüp, 7 kategoride 18 takım ve toplam 320 sporcunun katıldığı il birinciliği yarışmaları, büyük ilgi ve coşku içinde tamamlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada; halk oyunlarının kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek,

'Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunarken, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. İlimizde böylesine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmalara katılan tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak : PERRE

