Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası inşaat süreci sürüyor. İncelemeye Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve İl Müdürü Abdulkadir Akkan katıldı.

Ziyarette, inşaatın mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvime göre devam ettiğini ve Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, yeni binanın tamamlanmasıyla hem personelin daha uygun çalışma koşullarına kavuşacağını hem de üreticilere sunulan hizmetlerin daha etkin ve modern bir ortamda yürütüleceğini belirtti.

Heyet, inşaat sürecini yerinde inceleyerek projenin ilerleyişini değerlendirdi ve çalışmaların hızlandırılması için notlar aldı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK